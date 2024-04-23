Galatasaray'dan taraftara müjdeli haber! İşte Mertens'in yeni sözleşmesi

Sezonun sonuna yaklaşılırken, yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapan Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'in performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önerecek.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Pendikspor maçı sonrasında; "Galatasaray'da ailemle birlikte mutluyuz. Devam etmek isterim" açıklamasını yapan Mertens, yönetime yeşil ışık yakmıştı.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre, Sarı kırmızılı yönetim, şu anda 2.85 milyon euro kazanan Belçikalı yıldıza 1 yıl için 2.5 milyon euro maaş verecek.





