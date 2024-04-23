Galatasaray'dan taraftara müjdeli haber! İşte Mertens'in yeni sözleşmesi

Sezonun sonuna yaklaşılırken, yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapan Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'in performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önerecek.
Pendikspor maçı sonrasında; "Galatasaray'da ailemle birlikte mutluyuz. Devam etmek isterim" açıklamasını yapan Mertens, yönetime yeşil ışık yakmıştı.
Sabah'ın haberine göre, Sarı kırmızılı yönetim, şu anda 2.85 milyon euro kazanan Belçikalı yıldıza 1 yıl için 2.5 milyon euro maaş verecek.