SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan taraftara müjdeli haber! İşte Mertens'in yeni sözleşmesi

Galatasaray'dan taraftara müjdeli haber! İşte Mertens'in yeni sözleşmesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.04.2024 18:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla en çok dikkat çeken isimlerden birisi olan Dries Mertens ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sezonun sonuna yaklaşılırken, yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapan Galatasaray'da Belçikalı yıldız Dries Mertens'in performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuya 1 yıllık yeni kontrat önerecek.

YEŞİL IŞIK YAKTI

dries-mertens-bir-yil-daha-galatasaray-da-8028

Pendikspor maçı sonrasında; "Galatasaray'da ailemle birlikte mutluyuz. Devam etmek isterim" açıklamasını yapan Mertens, yönetime yeşil ışık yakmıştı.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

dries-mertens-bu-sezon-ilk-golunu-kaydetti_ebe0ce4

Sabah'ın haberine göre, Sarı kırmızılı yönetim, şu anda 2.85 milyon euro kazanan Belçikalı yıldıza 1 yıl için 2.5 milyon euro maaş verecek.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe maçını izleyen Erden Timur, son düdük sonrası böyle sevindi!F.Bahçe maçını izleyen Erden Timur, son düdük sonrası böyle sevindi!
"Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den yanıt!"Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den yanıt!
''Şampiyonluğunuz şimdiden hayırlı olsun''''Şampiyonluğunuz şimdiden hayırlı olsun''
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray imza mertens sezon erden
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

İstanbul Havalimanı'nda iğrenç görüntüler! Herkesin gözü önünde...

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı! "Oldu mu başkanım?"

İmamoğlu'ndan 23 Nisan mesajı! "Oldu mu başkanım?"

"Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den yanıt!

"Süper Lig tescil edilmeyebilir" sözlerine TFF'den yanıt!

Icardi'den Fenerbahçeli taraftarları kızdıran 23 Nisan paylaşımı!

Icardi'den Fenerbahçeli taraftarları kızdıran 23 Nisan paylaşımı!

Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esiyor!

Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı esiyor!

Hırsızlar, Yusuf Yazıcı'nın evine bu kez göz göre göre girmeye çalıştılar...

Hırsızlar, Yusuf Yazıcı'nın evine bu kez göz göre göre girmeye çalıştılar...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.