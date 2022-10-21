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Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi! Eğer alınırlarsa yer yerinden oynayacak...

21.10.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liglerde yavaş yavaş devre aralarına yaklaşılırken, sözleşmesi bitecek oyuncular gündeme gelmeye başladı. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'ın hala daha sözleşme yenilememiş olması İngiltere basınında yankı uyandırdı. Bunun yanında Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü'nün de Ocak ayında bedava bir şekilde imza atabilecek olması Türk takımlarını harekete geçirdi.

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi! Eğer alınırlarsa yer yerinden oynayacak...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Süper Lig ekipleri gözünü sözleşmesi bitecek oyunculara dikti. Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ve Leicester City'nin savunmacısı Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında istediği takıma imza atabilmeleri sonrası hareketli saatler başladı.

GALATASARAY MASAYA OTURDU! "İKİSİNİ DE İSTİYORUZ"

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Bu sene kesinlikle şampiyon olmak isteyen Galatasaray, sezon başında yaptığı transferlerle niyetini açık açık belli etmişti. İlkay ve Çağlar'ın sözleşmesinin bitiyor olması sarı-kırmızılıları harekete geçirdi. İkisini de kadroya katmak isteyen Galatasaray pusuya yattı.

"TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON BELLİ OLDU"

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Hem İlkay hem de Çağlar'ın Ocak ayında istedikleri takıma bedavaya imza atabilecek olmaları Galatasaray'ı bu konuda heveslendirdi. Maaş konusunda iki oyuncuyla da anlaşılması durumunda önümüzdeki sezon hem Çağlar hem de İlkay parçalı formayı giyecek. Bu olayın sosyal medyaya yansımasının ardından Galatasaraylı taraftarlar "Türkiye'de şampiyon belli oldu" şeklinde tweetler atmaya başladı.


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