Galatasaray'dan tepki! İkinci Başkan Metin Öztürk'ten kupa finali için Cihan Aydın'ın atanması sonrası sert açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Kupası finali öncesi hakem Cihan Aydın’ın atanmasıyla ilgili tartışmalara değindi. Her iki takımın da hakemden memnun olmadığını belirten Öztürk, “TFF’nin takımları karşı karşıya getirme niyeti olduğunu söyleyemem ama hakem atamaları ortada. MHK, kulüplere danışmadan atama yapıyor. Biz sadece hakemin gördüğünü çalmasını, VAR’ın da adil davranmasını istiyoruz” dedi.

“HAKEM HATALARIYLA 4 PUAN KAYBETTİK”

Öztürk, Cihan Aydın’ın yönettiği önceki Galatasaray maçlarında hatalar nedeniyle 4 puan kaybettiklerini vurguladı: “Üç maçta iki kez hata oldu. Hatay maçında elle oynama görülmedi, VAR uyarmadı. Aynı maçta Hatay’ın golü kabul edildi, ama bizim benzer golümüz ofsayt sayıldı. Kurallar bir haftada değişmez.”

Kasımpaşa maçına da değinen Öztürk, “Kasımpaşalı oyuncunun kırmızı kartı es geçildi, bu oyunu etkiledi. Burak Yılmaz, oyuncusunu hemen çıkardı, çünkü ikinci bir hata yapabilirdi” diye konuştu.

“VAR’IN HATALARINI AFFETMİYORUZ”

Öztürk, “Şampiyonluğu etkileyecek 4 puan kaybettik ama Galatasaray olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu hakemin gençliğine veriyoruz ama VAR’ın hatalarını affetmiyoruz” diyerek VAR sistemine eleştiri getirdi.

"UZAYDA KUTLAMA..."

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili soruya Öztürk esprili bir yanıt verdi: “Sosyal medyada her gün bir şeyler okuyoruz, yakında uzayda kutlama derler. Şu an odak noktamız Türkiye Kupası finali ve ligdeki üç maç.”

Öztürk, Galatasaray’ın hedeflerini de hatırlatarak, “Başkanımız Dursun Özbek, 2022’de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefi koydu. Önce bunu başaracağız, sonra yeni hedeflere yöneleceğiz” dedi.