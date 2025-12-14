Galatasaray'dan TFF'ye 'Başakşehir' başvurusu: "Çarşamba oynansın"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

TFF'YE BAŞAKŞEHİR BAŞVURUSU

Galatasaray, maçın 17 Aralık Çarşamba günü oynanmasını istiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunu söylemişti:

"BAŞAKŞEHİR'İN DE BÖYLE BİR İSTEĞİ VAR"

"Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Tarihlerin değişmesi için başvuru olacak"

TARİH DEĞİŞMEZSE 2 TAKIM DA 3 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKACAK

Maçın tarihinin değişmemesi durumunda Galatasaray 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yine Başakşehir de aynı gün Gaziantep ile karşılaşacak.