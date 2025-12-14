SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan TFF'ye 'Başakşehir' başvurusu: "Çarşamba oynansın"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, maçın 17 Aralık Çarşamba gününe çekilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray'dan TFF'ye 'Başakşehir' başvurusu: "Çarşamba oynansın"
Melih Kadir Yılmaz

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Galatasaray dan TFF ye Başakşehir başvurusu: "Çarşamba oynansın" 1

TFF'YE BAŞAKŞEHİR BAŞVURUSU

Galatasaray, maçın 17 Aralık Çarşamba günü oynanmasını istiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunu söylemişti:

Galatasaray dan TFF ye Başakşehir başvurusu: "Çarşamba oynansın" 2

"BAŞAKŞEHİR'İN DE BÖYLE BİR İSTEĞİ VAR"

"Başakşehir'in de böyle bir isteği var. Tarihlerin değişmesi için başvuru olacak"

Galatasaray dan TFF ye Başakşehir başvurusu: "Çarşamba oynansın" 3

TARİH DEĞİŞMEZSE 2 TAKIM DA 3 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKACAK

Maçın tarihinin değişmemesi durumunda Galatasaray 21 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yine Başakşehir de aynı gün Gaziantep ile karşılaşacak.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Samsunspor Samsunspor
-
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi!Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir galatasaray tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: Çok faydası var

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.