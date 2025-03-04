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Galatasaray'dan TFF'ye resmi Mourinho başvurusu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 12:31
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik günden güne artmaya devam ederken, Sarı-Kırmızılılar Türkiye Futbol Federasyonu'na bu sezonki 16. resmi başvurusunu yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan TFF'ye resmi Mourinho başvurusu!

Türk futbolundaki özellikle Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki rekabet saha dışında da devam ederken, geride bıraktığımız 1.5 ayda TFF'ye 15 kez dilekçe gönderen Galatasaray, TFF'ye bu sezonki 16. resmi başvurusunu da yaptı.

Hafta başında bir hamle daha yapan yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu.

CEZASI 2 MAÇA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

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Hatırlanacağı gibi Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Portekizli teknik adam, hakem odasına giderek, maçı yöneten Sloven hakem Vincic'i tebrik etmiş, aynı odadaki 4. hakem Kadir Sağlam'a da "Sizler yönetseydiniz felaket olurdu" demişti. Disipline sevk edilen ve Galatasaray yedek kulübesi ile ilgili de "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri için toplam 4 maç ceza alan Mourinho'nun, Tahkim Kurulu indirimi ile cezası 2 maça düşmüştü.

RAPORU GÖSTEREREK BİR İTİRAZ DAHA

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Buna itiraz eden Galatasaray, yeni dilekçede tecrübeli çalıştırıcının, hakem odasında küfürlü ifadeler kullandığını belirtip Vincic'e "Sendeki t… bunlarda yok!" sözlerini kağıda döktü.

Başvuruda ayrıca bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edildiği, buna rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza verildiğinin altı çizildi.

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