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Galatasaray'dan transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takıma uygun futbolcu arayışlarının sürdüğünü ve karşılarına profesyonel dünyanın umulmadık zorluklarının çıkabildiğini bildirdi.

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesi istendi.

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