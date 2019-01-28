Galatasaray'dan transfer paylaşımı

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından gece 02.14 sularında sürpriz bir paylaşım yapıldı. Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın resmi hesabından gece geç saatlerde "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." şeklinde mesaj verildi.
Galatasaray'ın paylaşımında "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı. Yapılan paylaşımdaki fotoğraflarda yer alan sansürlenmiş transfer tahtası sosyal medyada gündeme oturdu.
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