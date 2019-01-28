SPOR

Galatasaray'dan transfer paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.01.2019 08:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz, yöneticiler ve Fatih Terim'in birlikte transfer çalışması yaptığı fotoğrafların yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan transfer paylaşımı

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından gece 02.14 sularında sürpriz bir paylaşım yapıldı. Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın resmi hesabından gece geç saatlerde "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." şeklinde mesaj verildi.

Galatasaray'ın paylaşımında "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı. Yapılan paylaşımdaki fotoğraflarda yer alan sansürlenmiş transfer tahtası sosyal medyada gündeme oturdu.

139

PARTNERNe yaptığını öğrenince şaşıracaksınız! 19 yaşında milyoner olduNe yaptığını öğrenince şaşıracaksınız! 19 yaşında milyoner oldu
G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'
G.Saray'a bir kötü haber dahaG.Saray'a bir kötü haber daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray fatih terim mustafa cengiz abdurrahim albayrak

En Çok Okunan Haberler

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'

Ümit Özat patladı! 'Ya düzen değişecek ya da...'

G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'

G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Menajeri açıkladı! İşte Serdar Aziz'in yeni takımı...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan transfer paylaşımı

G.Saray'dan transfer paylaşımı

Southampton taraftarı Charlie Austin'in takımdan ayrılmasını istiyor!

G.Saray'ın gözdesine flaş sözler! 'Atları daha çok önemsiyor'

Galatasaray'a İsveçli golcü John Guidetti'den kötü haber

G.Saray'a bir kötü haber daha

Dünyaca ünlü golcü için Galatasaray açıklaması!

Dünyaca ünlü golcü için G.Saray açıklaması!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi

G.Saray transferi bitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.