Galatasaray'dan transfere hızlı giriş! Anlaşma sağlandı

Avrupa Ligi'nde grubu lider olarak tamamlayarak son 16'ya kalan G.Saray, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak finale gözünü kestirdi. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Teknik Direktör Terim'in istediği takviyeleri yerine getirmek için de kolları sıvadı. Avrupa Ligi'nden elde edilen 17.5 milyon euroluk gelirin büyük kısmını transfere harcayacak olan Başkan Burak Elmas, İtalya'da Lazio maçı öncesi Terim ile bir araya geldi. Bu toplantıda takviyeler konusunda yol haritası belirlendi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'da transferde öncelik Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes. Sarı-Kırmızılı Yönetim, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladı. Benfica ile görüşmeler ise olumlu şekilde devam ediyor. Yönetim, Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in de bonservisini alacak. Zamalek kulübüne 4 milyon dolarlık ödeme Aralık içinde yapılacak. Başkan Elmas, Halil Dervişoğlu'nun da bonservisini almak için Brentford ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Galatasaray'da Gedson Fernandes'in dışında Dennis Man da gündemde yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SERİ BAŞI

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdiği için Son 16 kura çekiminde seri başı olacak. Cim-Bom rövanş maçına da kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

