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Galatasaray'dan Türk Telekom ile 30 milyonluk anlaşma

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.03.2020 19:01 | Son Güncelleme

Galatasaray, Türk Telekom ile stadyum anlaşmasının 2020-2021 yılı futbol sezonu için 1 yılda daha uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan Türk Telekom ile 30 milyonluk anlaşma

Galatasaray, Türk Telekom ile 2020-2021 sezonu için de anlaşıldığını ve 30 milyon TL alınacağını açıkladı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.

Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında Sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"


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