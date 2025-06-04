Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için üç oyunculu transfer teklifi! Takas için görüşme yapılacak

Galatasaray'da Muslera'nın ardından boşalan kalecilik koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Yeni sezon öncesi Muslera gibi kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı.

ÜÇ OYUNCULU TAKAS TEKLİFİ

Trabzonspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor. Bu olayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Uğurcan Çakır için bu üç futbolcuyu ücretsiz vermeyi önerecek.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Galatasaray'ın bu planı sonrası iki kulübün başkanı transfer görüşmelerini yapmak için bir araya gelecek. Anlaşmadan olumlu sonuç çıkarsa, Uğurcan Çakır sarı-kırmızılılara imza atacak.