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Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için üç oyunculu transfer teklifi! Takas için görüşme yapılacak

Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışları son sürat devam ediyor. Öncelik olarak Uğurcan Çakır'ı kaleye düşünen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a 3 oyunculu takas teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için üç oyunculu transfer teklifi! Takas için görüşme yapılacak
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Galatasaray'da Muslera'nın ardından boşalan kalecilik koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Yeni sezon öncesi Muslera gibi kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı.

ÜÇ OYUNCULU TAKAS TEKLİFİ

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Trabzonspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak istiyor. Bu olayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray, Uğurcan Çakır için bu üç futbolcuyu ücretsiz vermeyi önerecek.

BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

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Galatasaray'ın bu planı sonrası iki kulübün başkanı transfer görüşmelerini yapmak için bir araya gelecek. Anlaşmadan olumlu sonuç çıkarsa, Uğurcan Çakır sarı-kırmızılılara imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır galatasaray
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