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Galatasaray'dan voleybol takımına transfer

22.04.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı transfer açıkladı.

Galatasaray'dan voleybol takımına transfer

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, son olarak Yeşilyurt forması giyen VakıfBank'ın 21 yaşındaki oyuncusu Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiraladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, VakıfBank'ın genç orta oyuncusu Zeynep Sude Demirel'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Voleybola Kocaeli Derince Yenikent Spor Kulübünde başlayan 2000 doğumlu orta oyuncu, Vakıfbank, Çanakkale Belediyespor, Büyükçekmece Voleybol Akademisi, Doğa Koleji ve Sistem9 Yeşilyurt'ta forma giydi.

Zeynep Sude, bu sezon Yeşilyurt formasıyla CEV Challenge Kupası sevinci yaşadı.

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