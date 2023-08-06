Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer! Bu kez çileğin adı: Sergio Ramos... "Anlaşma yakın"

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray yaptığı transferlerle taraftarını heyecanlandırmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Sergio Ramos iddiası gündeme bomba gibi düşerken bu transfere dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'EL SIKIŞTILAR'

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden olan Nelsson'un yerini Ramos ile doldurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol oyuncu ile el sıkıştığı öne sürüldü.

ANLAŞAMA YAKIN...

A Spor'un haberine göre; Yıldız isim ile görüşmelerini sürdüren yönetim, tecrübeli futbolcu ile anlaşmaya oldukça yakın...

GALATASARAY PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

İspanyol futbolcu, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray için yaptığı paylaşımı beğenmişti.

