SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer! Bu kez çileğin adı: Sergio Ramos... "Anlaşma yakın"

Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer! Bu kez çileğin adı: Sergio Ramos... "Anlaşma yakın"

06.08.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan ve yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gündem transfer... Birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar temaslarını sürdürürken, çok konuşulacak bir ismi bitirmeye oldukça yakın. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray yaptığı transferlerle taraftarını heyecanlandırmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Sergio Ramos iddiası gündeme bomba gibi düşerken bu transfere dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'EL SIKIŞTILAR'

6496ee1d4e3fe01e84fd3227

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden olan Nelsson'un yerini Ramos ile doldurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol oyuncu ile el sıkıştığı öne sürüldü.

ANLAŞAMA YAKIN...

sergio_ramos

A Spor'un haberine göre; Yıldız isim ile görüşmelerini sürdüren yönetim, tecrübeli futbolcu ile anlaşmaya oldukça yakın...

GALATASARAY PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

t25_sergio-ramos-galatasaraya-226

İspanyol futbolcu, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray için yaptığı paylaşımı beğenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karim Benzema'ya, Jorge Jesus şoku! Karim Benzema'ya, Jorge Jesus şoku!
Olimpija-G.Saray maçı tehlikede! İptal edilebilir...Olimpija-G.Saray maçı tehlikede! İptal edilebilir...
Okan Buruk istiyordu, kadroya alınmadı!Okan Buruk istiyordu, kadroya alınmadı!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray ramos zaha Şampiyon yeni sezon erden galatasaray yaptığı transferler

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Mersin'de eve giren yılanı itfaiye çıkardı
Mersin'de eve giren yılanı itfaiye çıkardı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Eski eş ve yeni sevgilisi karşılaştı! Ortalık karıştı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.