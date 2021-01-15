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Galatasaray'dan yapılan sahte transfer haberi İtalya'yı karıştırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2021 17:57 | Son Güncelleme

İtalya'da şaka olarak yapılan sahte transfer haberi ülkede ses getirdi. Lecce taraftarları, Galatasaray'dan transfer edildiği öne sürülen Hene Kurraska için heyecanlandı ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Galatasaray'dan yapılan sahte transfer haberi İtalya'yı karıştırdı!

Serie A ekiplerinden Lecce'de bir grup taraftar sahte bir transfer haberiyle gündemi karıştırdı.

Hene Kurraska adlı bir futbolcunun Galatasaray'dan Lecce'ye transfer olduğu yayılırken bu oyuncunun Sarı-Kırmızılı formayla 130 maçta 95 gol attığı söylendi.

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Bu haber İtalya'da bazı medya organlarında da yer aldı. Ancak kısa süre içinde şaka olduğu anlaşıldı. Ayrıca Lecce Kulübü de sosyal medya hesabından montajlı fotoğrafı paylaşarak şakaya destek verdi.

'Hene Kurraska transferi' Lecce taraftarının oldukça ilgisini çekti. Taraftarlar sahte de olsa Kurraska için 69 numaralı formanın piyasaya çıkarılmasını istedi.


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