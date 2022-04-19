Galatasaray'dan yılın hamlesi! Merih Demiral ve 35 milyon euro denklemi...

Galatasaray'ın kaderi Merih Demiral'ın elinde... Borçlar yüzünden zor günler geçiren sarı-kırmızılılar, Marcao'yu satıp biraz nefes almak istiyor. Marcao ile ilgilenen Atalanta da Merih Demiral'dan gelecek haberi bekliyor... Arap saçına dönen bu transfer harekatı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Atalanta’da kiralık olarak oynayan Merih’in satın alma opsiyonu 28 milyon Euro... İtalya ekibi bu opsiyonu kullanıp Merih'i Manchester United'a satmayı planlıyor. Atalanta'nın Merih'ten bonservis beklentisi ise 35 milyon euro seviyelerinde.

KİLİT İSİM MERİH DEMİRAL

Marcao için 8-10 milyon Euro civarında teklifler alan Aslan, Merih'ten gelecek haberi bekliyor. Cimbom, Atalanta'ya kapıyı 15 milyon Euro'dan açacak.

MARCAO'NUN YERİNE SCHAR

Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Newcastle'dan Fabian Schar'la doldurmak istiyor. 30 yaşındaki stoper sezon sonunda boşa çıkacak.

İsviçre Milli Takımı ile 69 maça çıkan Schar, bu sezon Premier Lig'de 21 kez forma şansı buldu. Ancak transfer denkleminin merkezindeki isim Merih Demiral... Atalanta'nın izleyeceği yol, Galatasaray'ın transfer planına şekil verecek.



