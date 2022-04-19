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Galatasaray'dan yılın hamlesi! Merih Demiral ve 35 milyon euro denklemi...

19.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atalanta'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Merih'i Manchester United'a satmak isteyen İtalyanlar, buradan gelen parayla Galatasaray'dan Marcao'yu almayı hedefliyor. Bu transferler için birçok denklem söz konusu olmuş durumda. Galatasaray'ı da ilgilendiren bu olay yaz transfer dönemine damga vuracak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan yılın hamlesi! Merih Demiral ve 35 milyon euro denklemi...
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın kaderi Merih Demiral'ın elinde... Borçlar yüzünden zor günler geçiren sarı-kırmızılılar, Marcao'yu satıp biraz nefes almak istiyor. Marcao ile ilgilenen Atalanta da Merih Demiral'dan gelecek haberi bekliyor... Arap saçına dönen bu transfer harekatı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

35 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Atalanta’da kiralık olarak oynayan Merih’in satın alma opsiyonu 28 milyon Euro... İtalya ekibi bu opsiyonu kullanıp Merih'i Manchester United'a satmayı planlıyor. Atalanta'nın Merih'ten bonservis beklentisi ise 35 milyon euro seviyelerinde.

KİLİT İSİM MERİH DEMİRAL

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Marcao için 8-10 milyon Euro civarında teklifler alan Aslan, Merih'ten gelecek haberi bekliyor. Cimbom, Atalanta'ya kapıyı 15 milyon Euro'dan açacak.

MARCAO'NUN YERİNE SCHAR

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Galatasaray, Marcao'nun boşluğunu Newcastle'dan Fabian Schar'la doldurmak istiyor. 30 yaşındaki stoper sezon sonunda boşa çıkacak.

İsviçre Milli Takımı ile 69 maça çıkan Schar, bu sezon Premier Lig'de 21 kez forma şansı buldu. Ancak transfer denkleminin merkezindeki isim Merih Demiral... Atalanta'nın izleyeceği yol, Galatasaray'ın transfer planına şekil verecek.


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