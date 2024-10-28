SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, derbi için RAMS Park'a ulaştı! Futbolcular camları yumrukladı...

Galatasaray, derbi için RAMS Park'a ulaştı! Futbolcular camları yumrukladı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 18:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş RAMS Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı - kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Okay Tesisleri'nden yola çıkarak stada giriş yaptı. Galatasaraylı futbolcuların stada girerken ki görüntüleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray, derbi için RAMS Park'a ulaştı! Futbolcular camları yumrukladı...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

CİMBOM STADA ULAŞTI

20241028aw317831-0

Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park’a ulaştı. Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

CAMLARI YUMRUKLADILAR

3-Paok

Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi. Galatasaraylı futbolcular stada giriş yaparken camları yumruklayarak taraftarlarının desteğine karşılık verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Derbiye saatler kala karar! Kadroya alınmadı, tesisleri terk etti

Derbiye saatler kala karar! Kadroya alınmadı, tesisleri terk etti

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Ballon d'Or'da büyük kriz! Ödülün sahibi sızdırılınca ortalık karıştı

Ballon d'Or'da büyük kriz! Ödülün sahibi sızdırılınca ortalık karıştı

59 yıl sonra bir ilki başardı... Portekizlileri şaşkına çevirdi!

59 yıl sonra bir ilki başardı... Portekizlileri şaşkına çevirdi!

O telefon görüşmesi ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan Mourinho'ya olay gönderme

O telefon görüşmesi ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan Mourinho'ya olay gönderme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.