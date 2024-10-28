Galatasaray, derbi için RAMS Park'a ulaştı! Futbolcular camları yumrukladı...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

CİMBOM STADA ULAŞTI

Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı RAMS Park’a ulaştı. Galatasaray, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

CAMLARI YUMRUKLADILAR

Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi. Galatasaraylı futbolcular stada giriş yaparken camları yumruklayarak taraftarlarının desteğine karşılık verdi.