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Galatasaray derbide iç saha performansına güveniyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, derbi mücadele öncesi evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine üstünlük şansı vermedi.

Galatasaray derbide iç saha performansına güveniyor

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, zorlu derbide iç saha performansına güveniyor. Sarı-kırmızılı ekip, derbi maç öncesi evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyerek Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza attı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

SARI KIRMIZILI TAKIM, BU 38 MAÇTA TOPLAM 102 PUAN TOPLADI

Kasımpaşa yenilgisinin ardından 2016-2017'deki son 2 iç saha maçını galibiyetle tamamlayan Galatasaray, şampiyon olduğu 2017-2018'de evindeki 17 karşılaşmada 16 galibiyet ve 1 beraberlikle 49 puan elde etti. Türk Telekom Stadı'nda geçen sezon çıktığı 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020'nin ilk iki iç saha mücadelesinde birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan çıkardı.

GOL ATMAKTA ZORLANMIYOR

Galatasaray, 38 maçlık yenilmezlik serisinde gol bulmakta zorlanmadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandırarak 2,6 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip hem yenilmezlik serisini 39 maça taşımaya hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray, yenilmezlik serisindeki savunmasıyla da dikkati çekiyor. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekibin bu kategorideki oranı ise 0,6 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Türk Telekom Stadı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu istatistik fenere işlemez basıp geçeriz yarın bu çirkefsaraya
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