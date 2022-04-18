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Galatasaray derin bir nefes aldı! Yeni Malatyaspor maçındaki gollerde ilginç detay...

18.04.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 33. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor maçta dirençli bir oyun ortaya koydu. İkinci yarıya bambaşka bir tempoyla başlayan Galatasaray art arda bulduğu gollerle deplasman ekibinin gardını düşürdü. Taraftarların büyük bir ilgiyle takip ettiği mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray derin bir nefes aldı! Yeni Malatyaspor maçındaki gollerde ilginç detay...
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de 33. haftanın son maçında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ligde küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor beklenildiğinin aksine müthiş bir şekilde maça başladı. İlk yarıda birçok gol pozisyonundan yararlanamayan deplasman ekibi izleyenleri şaşırttı. İkinci yarıya ise Galatasaray çok iyi başladı. Peş peşe bulduğu gollerle Yeni Malatyaspor'un direncini kıran sarı-kırmızılılar maçı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

MAÇA İLGİ ÇOK BÜYÜK

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Galatasaraylı taraftarlar takımını bu maçta yalnız bırakmayarak stadı doldurdu.

METİN ÖZTÜRK TRİBÜNDE

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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını izleyenler arasında yer aldı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Galatasaray ikinci yarının 51. dakikasında golü buldu. Kerem sol kanattan topu yerden içeri çevirdi, Halil Dervişoğlu tekte vurdu kaleci Abdulsamed çıkardı, seken topa Berkan kafayı vurdu, top Babel'in önüne düştü ve boş kaleye Hollandalı futbolcu topu yolladı. Yardımcı hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı.

2 DAKİKA SONRA BİR GOL DAHA...

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Golden iki dakika sonra Omar sağ kanattan ortaladı, ceza alanı içindeki Halil kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. Skor 2-0'a geldi...

GOLLERDE İLGİNÇ DETAY!

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Galatasaray'ın attığı 2 gol arasında yalnızca 121 saniye olduğu ortaya çıktı. Bu da bu sezon Galatasaray'ın iki gol arasında yakaladığı en kısa süre olarak not edildi.

PULGAR 4 MAÇ, HALİL 6 MAÇ SONRA LİGDE İLK 11'DE

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Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Halil Dervişoğlu ile devre arasında kadroya dahil edilen Erick Pulgar, yeniden ilk 11'e döndü. Son olarak sarı-kırmızılı takımın 5 Mart'ta İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Pulgar, 4 maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'de görev aldı. Halil Dervişoğlu ise 21 Şubat'ta Göztepe ile oynanan Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta müsabakasının ardından 6 lig maçında ilk 11'de görev almazken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında tekrar ilk 11'e kavuşan bir diğer isim oldu.

GALATASARAY'DA 4 İSİM KADRODA YOK

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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan'ı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna dahil etmedi. Öte yandan sakatlıkları bulunan Feghouli ve Mohamed de kadroda yer almayan diğer isimler oldular.

ARSLAN 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımının ligin 32'nci haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 ismi değiştirdi. Arslan, kalede Ertaç Özbir yerine Abdulsamed Damlu, Nshimirimana yerine ise Buğra Çağıran'a görev verdi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Hafez, Okechukwu, Buğra Çağıran, Dicko, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Tetteh.


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Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Ryan Babel Halil Dervişoğlu
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