Galatasaray, Diagne'nin pozisyonunda penaltı bekledi, VAR 'ofsayt' dedi

RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU Rıdvan Dilmen pozisyon için "Mbaye Diagne'nin pozisyonunda çizgiye bakınca kafada soru işaretleri oluşuyor. Doğru düzgün kamera koymak lazım" yorumunu yaptı.

MUSLERA VAR'A BAKILSIN DİYE TOPU TACA ATTI, İLK YARI BİTTİ Maçın 45+2. dakikasında ise Galatasaray, bir penaltı daha bekledi. Konyaspor ceza sahası içinde Konyasporlu Diagne'nin eliyle oynadığını düşünen Galatasaraylı futbolcular, Mete Kalkavan'a yoğun şekilde itirazda bulundular. Fernando Muslera, pozisyonun VAR'dan incelenmesi için topu taca yollarken Kalkavan, VAR hakemleri ile görüştü ve ardından ilk yarıyı bitirdi.

Pozisyonun ardından VAR hakemi Cüneyt Çakır ile uzun bir süre görüşen Kalkavan, ardından ofsayt kararını değiştirmedi ve oyuna devam ettirdi. Kararın ardından ofsayt çizgisi ekranlarda gösterildi.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının 42. dakikasında VAR devreye girdi. Mbaye Diagne, Konyaspor ceza sahası içinde yer kalırken penaltı bekledi. Ancak hakem Mete Kalkavan, ofsayt kararı verdi.

TARTIŞMA YARATAN LUYINDAMA - YATABARE POZİSYONU

Bu arada Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının 17. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Luyindama ile Yatabare arasında yaşanan hava topu mücadelesinde Yatabare kendisini yerde buldu.

Konyasporlu futbolcular kart beklerken hakem Mete Kalkavan, karta başvurmadı. Yatabare, uzun bir süre saha içinde tedavi olurken maç kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyadan da Luyindama'nın kart görmemesi bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

DENİZ ÇOBAN: ELBETTE SARI KART

Eski hakem Deniz Çoban, pozisyonu değerlendirdi ve sarı kart çıkması gerektiğini söyledi. Çoban yaptığı paylaşımda, "Burak sarı görmeli!" derken, Luyindama'nın pozisyonuna "sarı değil" demem mümkün mü? İkisi de elbette sarı" yorumunu yaptı.

