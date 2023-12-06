Galatasaray divan kurulu karıştı! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ihraç edilmesi için dilekçe verildi

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda divan kurulu üyeleri, gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Üyelerin çoğunluğu Fenerbahçe ile yapılacak Turkcell Süper Kupa mücadelesinin Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanmamasına tepki gösterdi.

Toplantıda söz alan eski yöneticilerden Sedat Doğan, kupa maçının Türkiye'de oynanmasını talep ederek, "Bu maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına razı değiliz. Galatasaraylı hiçbir zorbalığa ve dayatmaya boyun eğmedi. Şimdi de eğmez. Galatasaray Kulübü, bu maçı ya burada oynar ya burada oynar. Bunun başka yolu yok. Milli bir konuda herkes kırmızı-beyazdır. Tüm kulüpler aynı şeyi düşünüyor. Hukuksuz olarak yapılan bu konuda sadece camianız değil tüm Türkiye arkanızda. Bu işin gereğini lütfen yapın. Biz para pul istemiyoruz. Bu maçın biletlerinin yüzde 10'unu, 20'sini Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edin. O geliri de istemiyoruz. Bu maç, milli birliğimizin sembolü haline gelsin. Tıp çalışanları, öğretmenler, şehit yakınları, gaziler bedava bir şekilde bu maçı izlesin. Kupayı da Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı versin. Biz devletimize veya devleti yönetenlere karşı bir şey yapmıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü genel kurul üyesi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi eleştiren Doğan, "Bu konuyla ilgili Sayın Başkan (Dursun Özbek) basında birçok açıklama yaptı. Bunların tamamını Mehmet Büyükekşi yalanladı. Ben bunu kabul etmiyorum. Hiçbir Galatasaray üyesi, Galatasaray Başkanı'na 'yalancı' diyemez. Bizim içimizde olan hiç kimse, Türk milletinin haklı taleplerini görmezden gelemez. 11 Aralık'a kadar süre veriyoruz. Başkanımıza yaptığı yalanlamalarını geri almadığı sürece ve bu maçı Türkiye'de oynatma kararı almazsa, bu kişinin isminin bu kulüpte, bu kadar namuslu, şerefli ve vatansever kişilerle aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sedat Doğan, Büyükekşi'nin kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili disiplin kuruluna verilecek dilekçeyi divan kurulu başkanlığına teslim etti.

'KİMSE GALATASARAY BAŞKANINA YALANCI DİYEMEZ'

Sedat Doğan, "Bir konu daha var. Bu konu sayın... Sayın demeyeceğim Büyükekşi ile alakalı. İçinizde, değerli Galatasaraylılar, burada ananeleri en iyi bilen Galatasaraylılar var. Galatasaray başkanına, herhangi bir kimsenin üstü kapalı veya açık 'yalancı' demesini içinizde sindirebilen var mı? Yok değil mi! Kimse Galatasaray başkanına 'yalancı' diyemez. Bu konu Sayın Dursun Özbek'in şahsıyla alakalı değil. Kurumsal bir konudur. Biz Galatasaray Başkanı'nı 'doğruyu söyleyen adam' olarak tanırız. Ona göre onun önünde set çekeriz, kimse dokunamaz. Şimdi Sayın Başkan birçok açıklama yaptı. Bunların tamamını Mehmet Büyükekşi yalanladı, açık veya kapalı. 'Doğruyu söylemiyorsunuz, onay verdiniz' dedi. Sayın Başkanımız ne dediyse tersini söyledi. Ben bunu kabul etmiyorum, sizin etmediğiniz gibi. Bu kişi muhtemelen Abdürrahim Ağabey de burada, bizim yönetimimiz döneminde başvurdu. O dönemde TİM başkanıydı. Kendisini saygın bir kişi olarak tanıdık. Üye olmasına engel bir durum görmedik. Başvurusu bizim zamanımızda ya da bir sonraki dönem alındı, hatırlamıyorum. Hiçbir Galatasaray üyesi, Galatasaray başkanına 'yalancı' diyemez. İçimizde olan hiç kimse Türk milletinin haklı taleplerini görmezden gelemez. Ayın 11'ine kadar kendisine süre. Kurumsal bir konudur, şahsınızla alakalı değil Sayın Başkan, yalanlamalarını geri almadığı sürece ve bu maçı Türkiye'de oynatma kararı vermezse, şu an 2 imzalı, bu arkadaşın bu kulüpte bu kadar namuslu şerefli vatanseverin kişilerin ismiyle isminin aynı yerde olmasını kabul edemiyoruz. Bunu Divan Başkanlığı'na teslim ediyorum. Bu şahsın, bu kulüpten atılmasıyla ilgili gerekli disiplin mekanizmasının çalıştırılması dilekçesidir. Ayın 11'inde yönetim kurulumuza verirsiniz bu dilekçeyi." ifadelerini kullandı.

11 MİLYARLIK BORÇ TARTIŞMASI

Divan kurulu üyesi Serol Acarkan'ın kulübün mali durumuyla ilgili yaptığı konuşmaya başkan Dursun Özbek ile yöneticiler tepki gösterdi.

Kulübün yönetim şekliyle ilgili endişeleri olduğunu dile getiren Acarkan, borcun arttığını hatırlatarak Riva ve Mecidiyeköy projelerini eleştirdi.

Başkan Dursun Özbek'in borcu kapatma vaadiyle ilgili, "Bu borç hiçbir zaman sıfırlanmayacak. Bu mümkün değil." diyen Acarkan, "Türkiye'deki kulüpleri borçsuz yönetmek imkansız. Projelerin yönetimiyle alakalı en büyük endişem, hepsinin aynı anda başlaması ve Türkiye konjonktürü düşünülmeden sahaya sürülmesi. Bütün kartlarımızı masaya koyduk. Türkiye'nin ekonomik gerçekleri var. Bunu dikkate almadık. Riva, Galatasaray'ın kurtuluş reçetesiydi. Bunun için yetkiyi verdik. Sonuç ortada. Elde edilen 170 milyon dolarlık gelire rağmen Galatasaray'ın borcu bugün 11 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Borcu "11 milyar lira" olarak söyleyen Acarkan'a yöneticiler ve bazı divan kurulu üyeleri itiraz etti.

Bu sırada ikinci başkan Metin Öztürk ayağa kalkarak, "Halka açık bir şirketin borcu 11 milyar dendiği zaman bu şirket dibe vurur. Bu kulübün borcu 2,7 milyar lira." dedi. Acarkan'dan sözlerini geri almasını isteyen Öztürk, "Suç işliyorsunuz." diye seslendi.

BAŞKAN ÖZBEK'TEN BİRLİK ÇAĞRISI

Serol Acarkan'ın sözlerinden sonra kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Şeffaf bir yönetim sergilediklerini aktaran Özbek, "O günün koşullarında borçlanma faizimiz TLREF + 1.5 şeklindeydi. O günkü şartlarda TLREF yüzde 8-9 mertebesindeydi. Birçok arkadaşım 'Yahu neden çıkıyorsun anlaşmadan, 2030'a kadar anlaşma, yüzde 10 bile değil faiz, bunu kullan' dedi. Bu bugün böyle dedim, böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon TL faiz ödüyoruz, o günün koşullarında söyledim. Faiz böyle bile kalsa çıkacağım dedim. Bu sadece faizle ilgili şart değil. Yapılan anlaşma çerçevesinde eller kollar bağlı, her şey bankaların elinde. Peki bugüne geldik. Bugün yüzde 40'ı aşkın faiz ödüyoruz. Borç ortada. Faizin nerede duracağı belli değil. Şu anda, bugün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz." dedi.

Kendisine ve yönetimine inananlardan alkış isteyen Özbek'e üyelerin çoğunluğu destek verdi.





