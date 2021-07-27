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Galatasaray Divan Kurulu üyesi açıkladı: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

27.07.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun iyi olmadığını açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi açıkladı: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray 'ın Temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşirken bu toplantıda divan kurulu üyelerinden Hayri Kozak, eski başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun pek de iyi olmadığını ifade etti.

Sözlerine öncelikle yeni başkan Burak Elmas'ı kutlayarak başlayan Hayri Kozak, "Galatasaray'ın kurullarının el ele vererek gitmelerini özledim ben. Hiç lüzumsuz 3 seneyi harcadık. Öyle oldu, böyle oldu... Kimseyi gerçekten suçlamıyorum ama öyle oldu" ifadelerini kullandı.

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"MUSTAFA BAŞKANI HASTANEYE KALDIRDILAR"

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna da ilişkin bir bilgilendirmede bulunan Kozak, "Sizlere bir bilgi vermek istiyorum. İki gün evvel Mustafa başkanla konuştum. Durumu hakkında sizlere de bilgi vereyim. Hiç iyi değil. Hastaneye kaldırdılar şimdi de. En son çok ağır bir ilaç vermişler. İyi neticeler vermeye başlamış ama çok hırpalıyormuş. Çok yorulmuş. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun. İnşallah geriye dönük de o günlerin fazla üzerine düşmeyiz. Üzmeyelim kendisini" dedi.


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