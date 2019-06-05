Galatasaray Doğa Sigorta 72 - 78 Anadolu Efes

Galatasaray Doğa Sigorta: 72 - Anadolu Efes: 78
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 6, Caner Erdeniz, Harrison 24, Arapovic 2, Auguste 15, Ege Arar, Erol Can Çinko, Göksenin Köksal 8, Can Korkmaz 5, Hayes 12, Ayberk Olmaz
Anadolu Efes: Micic 23, Larkin 12, Anderson 13, Motum 24, Dunston 2, Ahmet Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen
1. Periyot: 15-17
Devre: 36-41
3. Periyot: 51-62
5 faulle çıkan: 39.55 Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)
Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Boyalı alandan Harrison ve Arapovic'le sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı takım karşısında Micic'le iç ve dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes, 7. dakikada öne geçti: 8-9. Anadolu Efes, Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Larkin'le basketler bulan Anadolu Efes karşısında hücumda temposunu arttıran Galatasaray Doğa Sigorta, Göksenin Köksal ve Harrison'un üç sayılık basketleriyle 15. dakikada eşitliği yakaladı: 28-28. Micic'in etkili oyunuyla çabuk toparlanan Anadolu Efes, Larkin'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla soyunma odasına 41-36 üstün gitti. Auguste'nin çeyreğin son saniyesinde rakip yarı sahanın ortasından attığı üç sayılık basket, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.
İkinci yarıya Hayes'in üç sayılık Auguste'nin de pota altından ürettiği sayılarla başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 21. dakikada beraberliği (41-41) yakaladı. Savunmada ve hücumda ritmini arttıran Anadolu Efes, Micic'in hücum önderliğinde 25. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 45-55. Micic'in potaya giderek bulduğu sayılarla farkı koruyan lacivert-beyazlı takım, final periyoduna 62-51 önde girdi.
Son çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 33. dakikada farkı 4 sayıya (58-62) indirdi. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, basit top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 16. dakikada eşitliği yakaladı: 67-67. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılılar karşısında Anderson'un turnikesiyle yeniden üstünlüğü (67-69) ele alan Anadolu Efes, Motum ve Anderson'nun üç sayılık basketleriyle skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 78-72 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Fatih Terim'den bayram mesajı
Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!
Yusuf ve Abdülkadir için resmi karar verildi!
Beşiktaş'tan ayrıldı, yeni takımını açıkladı!
Futbol dünyasında bayram sevinci
Comolli transferde tüm isimleri tek tek açıkladı
Alman basını açıkladı: Fenerbahçe son tercihi
Trabzonspor'dan Ünal Karaman kararı
FIFA'dan Sierra Leone'ye iyi haber
Diagne'ye sürpriz talip!
Demirspor'a Boşnak orta saha
Serie A'ya son bilet Hellas Verona'nın
Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı
Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia
Okuyucu Yorumları 0 yorum