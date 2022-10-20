Galatasaray doymuyor! Şimdi de Barça'nın yıldızı Depay gündemde

Galatasaray'da ligde yaşanan gol problemi taraftarın sabrını taşırmak üzere. Seferovic, Mertens ve Icardi'nin ligde henüz golle buluşamaması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

BARCELONA'DAN DEPAY KARARI

Barcelona'nın satış listesine koyduğu Hollandalı oyuncu için sarı-kırmızılılar adeta pusuya geçti. Kiralama formülü üzerinde duran Galatasaray'da amaç yıldız oyuncuyu kadroya katabilmek. Bu konuda eski oyuncuları Wesley Sneijder'den de yardım istemeye hazırlanan Galatasaray yönetimi, Depay'ı transfer ederek şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek istiyor.



