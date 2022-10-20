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Galatasaray doymuyor! Şimdi de Barça'nın yıldızı Depay gündemde

20.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın gol yollarında yaşanan problem nedeniyle düğmeye basan yöneticiler flaş bir ismi gündeme aldı. Barcelona'nın satış listesine koyduğu Depay'ı gözüne kestiren sarı-kırmızılılar devre arasında Hollandalı oyuncu için atak yapacak.

Galatasaray doymuyor! Şimdi de Barça'nın yıldızı Depay gündemde
Memphis Depay

Memphis Depay

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray'da ligde yaşanan gol problemi taraftarın sabrını taşırmak üzere. Seferovic, Mertens ve Icardi'nin ligde henüz golle buluşamaması sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

BARCELONA'DAN DEPAY KARARI

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Barcelona'nın satış listesine koyduğu Hollandalı oyuncu için sarı-kırmızılılar adeta pusuya geçti. Kiralama formülü üzerinde duran Galatasaray'da amaç yıldız oyuncuyu kadroya katabilmek. Bu konuda eski oyuncuları Wesley Sneijder'den de yardım istemeye hazırlanan Galatasaray yönetimi, Depay'ı transfer ederek şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmek istiyor.


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