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Galatasaray Draxler'i kadrosuna katmak istiyor

27.02.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Draxler'i kadrosuna katmak istiyor

Devre arasında Mostafa Mohamed, Onyekuru gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray yaz transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Sarı - kırmızılılar, PSG'nin yıldız futbolcusu Draxler'i kadrosuna katabilir.

Galatasaray, yaz transfer döneminde ön bölge için uzun süre ve istikrarlı biçimde oynatabileceği bir hücuma yönelik orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.

Bu çerçevede sarı kırmızılıların gündemine, Paris Saint - Germain (PSG) ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek, Alman milli takımı oyuncusu Julian Draxler geldi.

Oyuncu ve yakın çevresini iyi tanıyan ve Almanya'da pek çok futbolcu ile çalışan Ali Polat konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Polat "Julian Draxler, 3 senedir PSG'de. Sözleşmesi bitiyor ve yaz döneminde bir başka takıma gidecek. Bana göre yeni takımı Galatasaray olabilir. Schalke 04'te oynadığı dönemlerden bu yana tanıyorum kendisini. Çok disiplinli bir futbolcu. Sakatlıklar onu biraz geriye götürdü; ama bence değerinden bir şey kaybetmedi. PSG bir yıldızlar topluluğu, orada istediği oranda süre alamaması normal. Ama Alman milli takımında, teknik direktör Löw için çok önemli bir oyuncu. Löw ile birebir görüştüğümüz için biliyorum. Konuştum, öğrendiğim bir şey var. Türkiye'ye gelme ihtimali var. Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesi, pek çok oyuncunun Türkiye ile ilgili düşüncesini değiştirdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Draxler'in transferi çok daha olası" dedi.

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Futbol hayatına Gladbeck'te başlayan Julian Draxler, Schalke 04 altyapısında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve sol kanatta forma giyebilen Draxler, Schalke'den Wolfsburg'a transfer oldu. Alman futbolcu 2017 yılında da buradan Fransız ekibi PSG'ye 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında geçiş yaptı.

Draxler bu sezon PSG forması ile 20 maçta süre alırken, 3 gol atıp 2 asist yaptı.

(AJANSSPOR)


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