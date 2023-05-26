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Galatasaray Dries Mertens'in sözleşmesinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi

26.05.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan yapılan açıklamada İtalyan futbolcu Dries Mertens'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını TFF'ye resmen bildirildi. İşte detaylar...

Galatasaray Dries Mertens'in sözleşmesinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Dries Mertens gelecek sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

OPSİYONU KULLANILDI

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcu sözleşmesindeki opsiyonunun kullandığını TFF'ye bildirdi.

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TFF'YE BİLDİRİLDİ

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İtalyan yıldızın sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alırken, Sarı-Kırmızılılar bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.


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