Galatasaray Dries Mertens'in sözleşmesinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken kulüpler yeni sezon hazırlıkları için çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Dries Mertens gelecek sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

OPSİYONU KULLANILDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcu sözleşmesindeki opsiyonunun kullandığını TFF'ye bildirdi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

İtalyan yıldızın sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alırken, Sarı-Kırmızılılar bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.



