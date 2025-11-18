Galatasaray duyurdu! İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Victor Osimhen ve Kaan Ayhan için sakatlık açıklaması...

Galatasaray’da son dönemde meydana gelen sakatlıklar can sıkarken, Milli arada Osimhen ve Kaan Ayhan’ın da bu listeye eklenmesi moralleri epey bozmuştu. Sarı-kırmızılı ekip son kontrollerin ardından sakat isimler hakkında açıklamada bulundu.

GALATASARAY RESMİ SİTEDEN DUYURDU!

Galatasaray, kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün'ün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladığını açıklarken, İlkay Gündoğan ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

BERKAN KUTLU’DAN KÖTÜ HABER

Sarı-kırmızlı ekip, Berkan Kutlu'nun sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain tespit edildiğini açıkladı.

MİLLİ ARA İYİ GELMEDİ…

Öte yandan sakatlıklar hakkında resmi siteden bilgilendirme yapan Cimbom, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumlarının yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacağını açıkladı.