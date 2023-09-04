Galatasaray efsanesi Fatih Terim doğum günü partisine Şampiyonlar Ligi müziği ile geldi! Hazırlanan menü gündem oldu...

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim 70 yaşına basarken, Sarı kırmızılı kulüpten efsane teknik direktör için bir doğum günü paylaşımı gelmişti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator." ifadeleri kullanılırken, Fatih Terim için boğazda bir doğum günü partisi de organize edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ İLE GELDİ

Terim kendisi için hazırlanan partiye tekne ile gelirken, o sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkatlerden kaçmadı. Terim'in partiye gelişi ise sosyal medyada gündem oldu.

✨????70. yaşını kutlayan Fatih Terim, doğum günü partisine Şampiyonlar Ligi müziği ile geldi. pic.twitter.com/JgeBBL45Sh — Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023

KULÜP EFSANELERİ DE KATILDI

Organizasyona Necati Ateş, Hasan Şaş, Ümit Davala, Yener İnce ve Mert Çetin de katıldı.

HAZIRLANAN MENÜ DE GÜNDEM OLDU

Öte yandan Fatih Terim'in doğum gününe özel hazırlanan menü de sosyal medyada gündem olan bir başka olay oldu. Hazırlanan menüde isimleri Terim ile özdeşleşmiş ifadeler yer aldı.

