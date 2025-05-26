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Galatasaray efsanesi Fernando Muslera omuzlarda veda etti! Kutlamalarda gözyaşları sel oldu

25. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da Fernando Muslera için oldukça duygusal dakikalar yaşandı. Muslera taraftarlara adeta veda ederken omuzlara alındı. İşte detaylar...

Galatasaray efsanesi Fernando Muslera omuzlarda veda etti! Kutlamalarda gözyaşları sel oldu
Berker İşleyen
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da görkemli şampiyonluk kutlamalarında zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Fernando Muslera kutlamalar için platforma, "Çol üzgünüz, onu çok özleyeceğiz." sözleriyle çıktı. Deneyimli eldiven, kutlamalar sırasında kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

ICARDI'DEN ÇAĞRI

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Mauro Icardi, "Bu anlarda bir yıl daha." ifadelerini kullandı. Fernando Muslera, daha sonra, "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum." sözlerini sarf etti.

"SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN"

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Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu anlarda, "Sen bizim her şeyimiz" tezahüratı yaptı. Galatasaraylı oyuncular, daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya kaldırdı. Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera
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