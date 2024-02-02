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Galatasaray Ekmas'da Yakup Sekizkök dönemi başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2024 16:57 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Ekmas, Zvezdan Mitrovic ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Yakup Sekizkök'ün getirildiğini açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Ekmas'ta Yakup Sekizkök dönemi başladı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Darüşşafaka Lassa'yı çalıştıran tecrübeli başantrenör ile 2024/2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Ekmas, bu sezon başından itibaren Darüşşafaka Lassa Başantrenörü olarak görev yapan Yakup Sekizkök ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaştı.Başantrenörümüz Yakup Sekizkök’e Galatasaray’a hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Sekizkök'ün sarı-kırmızılı kulüpte yardımcılıklarını Gökhan Turan ve Aybars Aksu üstlenecek.

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