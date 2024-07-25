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Galatasaray, Elias Jelert transferini resmen açıkladı! Taraftarın istediği sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 15:48
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Galatasaray, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert'in transferini resmen açıkladı. Rennes takımında forma giyen Guela Doue uzun süre Galatasaray'ın gündemindeydi fakat oyuncunun menajerinin istekleri bitmeyince sarı kırmızılılar rotayı Danimarka'ya çevirdi. 2003 doğumlu Elias Jelert ve kulübü Kopenhag ile yapılan görüşmeler mutlu sonla bitti. Danimarkalı genç sağ bek Galatasaray'a transfer oldu!

Galatasaray, Elias Jelert transferini resmen açıkladı! Taraftarın istediği sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıldı...

Galatasaray, uzun zamandır peşinde koştuğu Elias Jelert transferinde mutlu sona ulaştı. Kopenhag forması giyen genç oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar resmi duyuruyu yaptı. Piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Elias Jelert, kendi yaş grubunun en iyi sağ bekleri arasında gösteriliyordu.

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GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Jelert'in perşembe günü İstanbul'da olacağı ve sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Genç oyuncu Galatasaray'dan 1 milyon Euro'dan daha az bir maaş alacağı ifade edildi.

11 MİLYON EURO

Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 9+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

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