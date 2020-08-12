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Galatasaray, Emre Kılınç transferini resmen açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2020 19:05 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, bonservisini elinde bulunduran kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Emre Kılınç transferini resmen açıkladı!

Son olarak Oğulcan Çağlayan'ı transfer eden Galatasaray bir transferini daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Twitter hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlarını heyecanlandırdı. Resmi KAP açıklaması dün Oğulcan Çağlayan transferinde olduğu gibi 19.05'te açıkladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Emre Kılınç, Galatasaray'da. (KAP)

Sözleşme: 4 yıllık

2020/21: 11.350.000 TL
2021/22: 8.000.000 TL
2022/23: 8.500.000 TL
2023/24: 9.000.000 TL

"DÜRÜSTLÜK VE DOĞRULUK ÖNCE SÖZ TUTMAKTIR"

Mustafa Cengiz: "Dürüstlük ve doğruluk önce söz tutmaktır. Emre Kılınç bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda Galatasaray için değil, Türk sporu adına teşekkür ediyorum.

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"DİK DURUŞUMU KORUDUM"

Emre Kılınç:" Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray’da oynama hayalimden bahsetmiştim. Dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun.”

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