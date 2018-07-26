Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ertuğrul Erdoğan getirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük yapan 49 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Ertuğrul Erdoğan, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırmıştı.
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