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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 26.07.2018 19:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan dönemi resmen başladı... Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Oktay Mahmuti'den boşalan başantrenörlük görevine Ertuğrul Erdoğan getirildi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan oldu!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ertuğrul Erdoğan getirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük yapan 49 yaşındaki Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekibinde de yer alan Ertuğrul Erdoğan, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u çalıştırmıştı.

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Galatasaray Ertuğrul Erdoğan

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