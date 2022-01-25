Galatasaray eski başkan yardımcısından Burak Elmas'a ağır taş: "Körler sağırlar birbirini ağırlar!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ayrılığının perde arkasını ve yönetimi ile ilgili gelen eleştirileri Fatih Altaylı'nın programında yanıtladı. Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları sosyal medyada kısa süre içerisinde gündeme girerken aynı dakikalarda Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay de tweet attı.

Günay attığı tweette, "Körler sağırlar, birbirini ağırlar" açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu tweet çok konuşuldu. Yusuf Günay'ın tweeti ile sadece Başkan Burak Elmas'ı değil gazeteci Fatih Altaylı'yı da hedef aldığı söyleniyor.

Yusuf Günay'ın paylaşımının altına taraftarlarda çok sayıda yorum yaptı.

"Sizleri de biliyoruz Yusuf Bey. Hiç kusura bakmayın" , "Senin hiç konuşmaya hakkın yok" , "Keşke sizde kendi döneminizde teknenizden resim paylaşmak yerine taraftarın isteklerini ve taleplerini yerine getirseydiniz!" gibi yorumlar dikkat çekti.

