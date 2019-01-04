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Galatasaray Espor PUBG kadrosunda ayrılık!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 04.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Galatasaray Espor PUBG kadrosunda yer alan oyuncusu RETIREDfps ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Espor PUBG kadrosunda ayrılık!

Galatasaray Espor PUBG kadrosunda yer alan oyuncusu RETIREDfps ile yollarını ayırdığını duyurdu. PUBG ekibinde önemli bir yenilenmeye giden ekip geçtiğimiz günlerde Enes"imNs" Bulaza ile yollarını ayırmış ve yerine Cihan "rip9" Haydari ile anlaşmıtı. Bu süreçten sonra ekipte yeni bir ayrılık daha yaşandı. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açılama şu şekilde;

“PUBG Takımı oyuncularından Tolga “RETIREDfps” Türe, karşılıklı alınan karar doğrultusunda takımımızdan ayrılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler RETIREDfps!”

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Anahtar Kelimeler:
eSpor galatasaray PUBG

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