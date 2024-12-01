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Galatasaray - Eyüpspor maçı öncesi Nef Stadyumu'nda duygusal anlar! Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 18:47
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Galatasaray, Avrupa dönüşü Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u sahasında ağırladı. Karşılaşma öncesinde, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, efsaneleştiği kulübün stadına ilk kez rakip takımın hocası olarak geldi. Galatasaray taraftarları, Turan’ı tribünlere çağırarak çiçek takdim etmesiyle birlikte duygusal anlar yaşandı.

Galatasaray - Eyüpspor maçı öncesi Nef Stadyumu'nda duygusal anlar! Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Arda Turan'ın Eyüpspor'u ile karşı karşıya geldi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

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Kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribünlere çağırarak çiçek takdim etti. Taraftarların bu sevgi dolu jesti karşısında duygulanan Arda Turan'ın gözlerinin dolduğu anlar kameralara yansıdı.

"ARDA TURAN'IN BAŞARISI GURUR VERİYOR"

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Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulan Okan Buruk ise Arda Turan hakkında, "Arda hocaya da bir parantez açmak lazım. Çok başaralı gidiyor. Onun bu başarıları da hepimize gurur ve mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

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19:00 6'
Galatasaray Galatasaray
0 - 0
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan galatasaray
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