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Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaşmaya vardı iddiası

06.05.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leeds United'a yakınlığı ile bilinen Football FanCast, Ezgjan Alioski'nin Aslan'la yapmış olduğu anlaşma nedeniyle Leeds'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini ve transferin ligler sona erdikten sonra tamamlanacağını duyurdu.

Galatasaray, Ezgjan Alioski ile anlaşmaya vardı iddiası

Marcelo Saracchi'den istediği verimi alamayan Galatasaray, Uruguaylı futbolcunun kiralık sözleşmesini uzatmama kararı aldı ve sol bek için arayışlara başladı. Tam da bu sırada İngiliz basınından bir iddia ortaya atıldı.

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Leeds United'a yakınlığı ile bilinen Football FanCast adlı internet sitesi, sarı kırmızılı takımın Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski ile anlaştığını duyurdu. Haberde oyuncunun Galatasaray'la anlaştığı için Leeds'in sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği bilgisi verildi.

ASLAN'DA ÇOK PARA KAZANACAK

Leeds United'ın eski oyuncularından olan ve 1994-1997 yılları arasında sarı-lacivertli ekibin formasını giyen Carlton Palmer de Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağını şu sözlerle açıkladı:

Kontratı yazın bitiyor. Açıkçası bonservisi elinde ve serbest bir oyuncu. Galatasaray'a gitmesi için her şeyin ayarlandığı söyleniyor. Serbest oyuncu olarak gidiyorsa bonservis ödenmeyecek. Bu da Alioski'nin Galatasaray'dan Leeds'te kazandığından çok daha fazla para alacağı anlamına geliyor.

LİG BİTTİKTEN SONRA AÇIKLANIR

Haberde Alioski'nin ayrılması durumunda Leeds'in Ajax'tan Nicolas Tagliafico ve Crystal Palace'tan Patrick van Aanholt'tan birini transfer edebileceği bilgisi de verildi.

Aanholt'la da Galatasaray'ın adı anılmış hatta Hollandalı sol bek, Instagramdan Galatasaray'ı takibe almıştı. 29 yaşındaki Alioski, 2017'de Leeds'e İsviçre ekibi Lugano'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

Beyazlar'da bu sezon 34 maça çıkan Alioski, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Alioski'nin ligler bittikten sonra açıklanacağı belirtildi.

(AKŞAM)


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
fener alır bunu
34 maca cıkmış 3. gol atmıs 1 tane attırmış bu başarımı ? bu transferden ? kim yolunu bulcak hangi menejer???? !!!!!!

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