Galatasaray, Ezgjan Alioski ile ön anlaşma yaptı

Sezon sonunda Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

GALATASARAY ÖN ANLAŞMA YAPTI

Football Insider'in haberine göre sezon sonu Leeds United ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcu, kontrat uzatma konusunda kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Haberde Alioski'nin gelecek sezon için Galatasaray ile ön anlaşma sağladığı ve sarı kırmızılı kulübe katılacağı iddia edildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüple anılan Makedon futbolcu, o dönem yaptığı açıklamada, "Leeds United'da oynamayı seviyorum. İnanılmaz oynuyoruz. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Premier Lig'de Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı oynamak harika" sözleriyle kulübünde ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı.

BU SEZON 27 MAÇA ÇIKTI VE 2 GOL ATTI

2017 yılında İsviçre ekibi Lugano'dan Ledds United'a transfer olan Alioski, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 27 Premier Lig karşılaşmasında 2 gol kaydetti.



