SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Ezgjan Alioski ile ön anlaşma yaptı

Galatasaray, Ezgjan Alioski ile ön anlaşma yaptı

23.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Ezgjan Alioski ile ön anlaşma sağladığı ve 29 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Galatasaray forması giyeceği iddia edildi.

Galatasaray, Ezgjan Alioski ile ön anlaşma yaptı

Sezon sonunda Marcelo Saracchi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

GALATASARAY ÖN ANLAŞMA YAPTI

Football Insider'in haberine göre sezon sonu Leeds United ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki futbolcu, kontrat uzatma konusunda kulübüyle anlaşma sağlayamadı. Haberde Alioski'nin gelecek sezon için Galatasaray ile ön anlaşma sağladığı ve sarı kırmızılı kulübe katılacağı iddia edildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüple anılan Makedon futbolcu, o dönem yaptığı açıklamada, "Leeds United'da oynamayı seviyorum. İnanılmaz oynuyoruz. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Premier Lig'de Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı oynamak harika" sözleriyle kulübünde ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı.

BU SEZON 27 MAÇA ÇIKTI VE 2 GOL ATTI

2017 yılında İsviçre ekibi Lugano'dan Ledds United'a transfer olan Alioski, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 27 Premier Lig karşılaşmasında 2 gol kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Arturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyorArturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyor
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Ramazan ayında 22 ilde yeni yasaklar geliyor!

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi!

Tarafsız Bölge'de Hulki Cevizoğlu-Altan Tan gerilimi!

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

F.Bahçeli yıldız İstanbul'a döndü

F.Bahçeli yıldız İstanbul'a döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Diğer Haberler

Galatasaray, Ezgjan Alioski ile ön anlaşma yaptı

G.Saray gelecek sezonun ilk transferini yaptı

Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Diagne'den G.Saray'a kötü haber!

Arturo Vidal'ı Galatasaray'a önerdiler

Arturo Vidal bombası! Süper Lig'e geliyor

Galatasaraylı yıldız Mohamed'in yaşadığı hırsızlık anının görüntüleri ortaya çıktı

Mostafa Mohamed'in soyulduğu anlar kamerada

Galatasaray'da skandallara bir yenisi daha eklendi

G.Saray'da skandal! Logoyu karıştırdılar...

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.