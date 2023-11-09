SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray fazla bonkör davrandı! Şampiyonlar Ligi'nde maddi kayıp çok büyük

Galatasaray fazla bonkör davrandı! Şampiyonlar Ligi'nde maddi kayıp çok büyük

09.11.2023 11:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 2-1 yenildi ve elde edilecek yüklü bir gelirden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybettiği 3 maçta büyük bir parayı da elinden kaçırdı.

DÖVİZ OLARAK İLAÇ GİBİ GELECEKTİ

2138271

Grup maçlarında şu ana kadar sadece Manchester United'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, toplamda 7 milyon 470 bin euro para ödülünü alma fırsatından yararlanamadı. Döviz olarak kulübün kasasını mükemmel rahatlatabilecek bir bedeli elinin tersiyle iten sarı-kırmızılılar şimdi ise oynayacağı 2 maça odaklandı.

MANCHESTER UNITED VE KOPENHAG

2138302

Galatasaray, grubundaki 5. maçını Manchester United'la sahasında son maçını ise Kopenhag'la deplasmanda oynayacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldıSon dakika: Tuzlaspor hakkında soruşturma başlatıldı
Felipe Melo'nun paylaşımı gündem oldu!Felipe Melo'nun paylaşımı gündem oldu!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan yeni kararFenerbahçe'de İsmail Kartal'dan yeni karar
Anahtar Kelimeler:
bayern munich galatasaray UEFA ligi maçın kulübün
En Çok Okunan Haberler
Silahını çıkarıp, yolu kapatan çevreci iklim aktivistlerini vurdu!

Silahını çıkarıp, yolu kapatan çevreci iklim aktivistlerini vurdu!

Ev sahibi olmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

Ev sahibi olmak isterken hayatının şokunu yaşadı!

Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!

Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!

Galatasaray fazla bonkör davrandı!

Galatasaray fazla bonkör davrandı!

Felipe Melo'nun paylaşımı gündem oldu!

Felipe Melo'nun paylaşımı gündem oldu!

Münih maçında skandal iddia! Karar yanlış mıydı?

Münih maçında skandal iddia! Karar yanlış mıydı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi 'yaz aşkı' diyerek savundu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.