Galatasaray fazla bonkör davrandı! Şampiyonlar Ligi'nde maddi kayıp çok büyük

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybettiği 3 maçta büyük bir parayı da elinden kaçırdı.

DÖVİZ OLARAK İLAÇ GİBİ GELECEKTİ

Grup maçlarında şu ana kadar sadece Manchester United'ı yenebilen sarı-kırmızılılar, toplamda 7 milyon 470 bin euro para ödülünü alma fırsatından yararlanamadı. Döviz olarak kulübün kasasını mükemmel rahatlatabilecek bir bedeli elinin tersiyle iten sarı-kırmızılılar şimdi ise oynayacağı 2 maça odaklandı.

MANCHESTER UNITED VE KOPENHAG

Galatasaray, grubundaki 5. maçını Manchester United'la sahasında son maçını ise Kopenhag'la deplasmanda oynayacak.





