GALATASARAY FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI: Galatasaray Fenerbahçe bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tarihi merak konusu olurken birçok kişi de arama motorlarında "Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı kırmızılı takım böylelikle Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının bilet fiyatları...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Fenerbahçe maçın için sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre derbinin biletleri 1 Haziran 2023 Perşembe günü saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

kategori 18 bin TL kategori 15 bin TL kategori 13 bin 500 TL kategori 11 bin 250 TL kategori 9 bin TL kategori 6 bin 750 TL kategori 4 bin 500 TL kategori 3 bin 750 TL kategori 3 bin 375 TL kategori 2 bin 625 TL kategori 2 bin 250 TL kategori 550 TL kategori 500 TL

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi

Fenerbahçe muhtemel 11'ler: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi

ŞAMPİYONLAR LİGİ, SÜPER LİG ŞAMPİYONU GALATASARAY'I BEKLİYOR

Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ön eleme turu oynayacak. İnter’in ligi ilk 4 sırada bitirmesinin kesinleşmesi nedeniyle sarı-kırmızılıların oynayacağı ön eleme turu azaldı. Sarı-kırmızılılar böylelikle sezonu daha geç açma fırsatını da yakalamış oldu.

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.

İtalyan temsilcisi İnter’in sezonu ilk 4 takım içinde bitirmeyi garantilemesi sebebiyle Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için 1'nci değil, 2'nci ön eleme turundan katılacak.

İtalyan temsilcisi İnter’in Şampiyonlar Ligi vizesi almasının ardından sarı-kırmızılılar; birinci ön eleme turu maçı için 11 - 12 Temmuz yerine ikinci ön eleme turuna 25 - 26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.

Bu şampiyonlukla birlikte yeni sezon için Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda boy gösterme hakkı kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı - kırmızılıların karşılaşabileceği ekipler arasında Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta ve eski futbolcusu Albert Riera'nın ekibi Olimpija da yer alıyor.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri:

ASTANA (KAZAKİSTAN)

BATE BORISOV (BELARUS)

BK HACKEN (İSVEÇ)

FARUL CONSTANTA (ROMANYA)

FC SHERIFF (MOLDOVA)

FERENCVAROS (MACARİSTAN)

KARABAĞ (AZERBAYCAN)

MACCABI HAIFA (İSRAİL)

OLIMPIJA LJUBLJANA (SLOVENYA)

RAKOW CZESTOCHOWA (POLONYA)

SLOVAN BRATISLAVA (SLOVAKYA)

ZALGIRIS (LİTVANYA)

