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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

04.06.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta. karşılaşması NEF Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılar maç sonrası kupasını alacak ve şampiyonluk kutlayacak. Sporseverler internette Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek ve 2 ezeli rakibin taraftarları tarafından yakından takip edilecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere; sarı kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Derbi maçı ise bugün NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi

Fenerbahçe muhtemel 11'ler: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi

MAURO ICARDİ SEZONA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, son dönemde sergilediği performansla adından söz ettirdi. Arjantinli futbolcu, 23 karşılaşmada toplamda 21 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray'ın oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşayan Icardi, bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, daha önce Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta da 1 gol bulmayı başarmıştı.

BAFETİMBİ GOMİS İLE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI

Arjantinli golcünün ardından öne çıkan en golcü 2 futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon toplamda 9 gol attı, çoğunlukla yedek kalan Bafetimbi Gomis ise 8 gol attı.

SON DAKİKADA ATTIĞI GOLLERLE TAKIMINA ÖNEMLİ PUANLAR KAZANDIRDI

Gomis sezon başında bilhassa son dakikalarda attığı gollerle Galatasaray'a önemli puanlar kazandırmıştı.

VALENCİA, GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE GOL ATARASA...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, bu sezon çok etkili bir performans ortaya koyarak adından söz ettirmeyi başardı.

Süper Lig'de 30 karşılaşmada 29 golle krallıkta lider durumda bulunan Valencia, Fenerbahçe'nin tarihine de geçmeyi başardı.

Enner Valencia, sarı lacivertlilerin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bıraktı. Valencia 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etmiş oldu.

Yıldız futbolcu Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gol atması halinde sarı lacivertlilerin bir sezonda en fazla gol atan futbolcusu olarak tarihe geçecek.

Michy Batshuayi de attığı gollerle bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımına en çok gol getiren isim oldu.

GALATASARAY 16 MAÇTIR EVİNDE MAĞLUP OLMUYOR

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de Nef Stadyumu'nda çıktığı son 16 maçta yenilmedi.

Galatasaray, evinde yalnızca 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilirken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

SÜPER LİG'İN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI GALATASARAY OLDU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 maçta kalesinde 27 gol gördü. Galatasaray böylelikle bu sezon ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, 15 karşılamada da kalesini gole kapadı. Öte yandan Galatasaray kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer aldı.

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