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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Abdulkadir Bitigen'in hayatı ve biyografisi

04.06.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta karşılaşması NEF Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası kupasını alacak ve şampiyonluk kutlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Abdulkadir Bitigen hakkında merak edilenler....

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Abdulkadir Bitigen'in hayatı ve biyografisi

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen 4 Haziran 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar Ankaragücü karşılaşmasında sahadan 4-1 üstünlükle ayrılarak Süper Lig 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Rakibi Fenerbahçe'nin ise matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali yok. Galatasaray Fenerbahçe maçı ise bugün NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen hakkında merak edilenler...

ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.

Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN HANGİ TAKIMLI?

Abdulkadir Bitigen'in Galatasaray taraftarı olduğu iddia ediliyor.

ABDULKADİR BİTİGEN'İN HAKEMLİK KARİYERİ

İşte Abdulkadir Bitigen'in hakemlik kariyeri:

  1. Lig (2007-2011)

  1. Lig (2011-2013)

  2. Lig (2013-2014)

Süper Lig (2014-günümüz)

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