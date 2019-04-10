Galatasaray Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Dört ayrı grup halinde dar alan oyunları yapan sarı-kırmızılı futbolcular, oyunsal taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın sabah 11.00’de yapacağı çalışma ile devam edecek.
F.Bahçe'den 2. Lig'e gidiyor!
6-0 itirafı! 'Oynamaz olaydım'
G.Saray'dan rekor kar! Açıklandı
Ve Beşiktaş Ljajic kararını açıkladı!
Bundesliga'da ayrılık yaşandı
Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK...
Ünlü teknik adama araba çarptı
Kartal, Güneş ile gollü galibiyetleri seviyor
'Aslan payı Ünal hocanın'
Cihat Arslan, Süper Lig'e dönüyor
Ozan Kabak'a büyük onur
Galatasaray'ın yıldızı Ronaldo'yu solladı
Nwakaeme'nin milli takım umudu
1. Lig'de inanılmaz maç! 90+9'da galibiyet
Efsane ismin oğlu babasının izinden gidiyor
Kean şampiyonluk ateşini yaktı!
Milli futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum