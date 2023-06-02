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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek!

02.06.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak karşılaşmanın hakemi FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen olacak. Bilindiği üzere Sarı-Kırmızılılar Ankaragücü karşılaşmasında sahadan 4-1 üstünlükle ayrılarak Süper Lig 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Rakibi Fenerbahçe'nin ise matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali yok. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek!

Galatasaray Fenerbahçe maçı bu hafta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi, yayın saati ve kanalı...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi

Fenerbahçe muhtemel 11'ler: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi

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