Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek!

Galatasaray Fenerbahçe maçı bu hafta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi, yayın saati ve kanalı...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi
Fenerbahçe muhtemel 11'ler: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi