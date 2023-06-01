Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sürpriz davet!

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, ligde oynayacağı son karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

DURSUN ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A...

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanıyla çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek Ali Koç'a bir davette bulundu.

LOCASINA DAVET ETTİ

Özbek, derbi öncesi tüm Fenerbahçe yönetimini NEF Stadı'ndaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet ettiği öğrenildi. Ali Koç ve Fenerbahçe cephesinin ise Dursun Özbek'in bu davetine katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk apoletiyle çıkacağı derbi maçta iki ezeli rakip 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

