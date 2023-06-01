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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sürpriz davet!

01.06.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sürpriz bir davet verdi. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sürpriz davet!

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, ligde oynayacağı son karşılaşmada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

DURSUN ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A...

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TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanıyla çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek Ali Koç'a bir davette bulundu.

LOCASINA DAVET ETTİ

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Özbek, derbi öncesi tüm Fenerbahçe yönetimini NEF Stadı'ndaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet ettiği öğrenildi. Ali Koç ve Fenerbahçe cephesinin ise Dursun Özbek'in bu davetine katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk apoletiyle çıkacağı derbi maçta iki ezeli rakip 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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