Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı! Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiler

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde 40 puanla ligin 2. sırasında yer alan Galatasaray, 17 puanla 14. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ZIYECH YİNE ATIYORDU

Manchester United maçlarında iki frikik golü atan Ziyech, yine uzaktan serbest vuruştan şansını denedi ancak kaleci Emre gole izin vermedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU ATTI

Karşılaşmanın 40. dakikasında Kerem Demirbay'ın uzaktan şutunu Fatih Karagümrük kalecisi Emre Bilgin elinden sektirdi. Dönen topu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi.

GÜNAY GÜVENÇ İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.

Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

NELSSON 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.

MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ

Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.

ŞOTA ARVELADZE, KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINDA

Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.

Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.





