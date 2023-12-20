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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı! Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiler

20.12.2023 21:56 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Karagümrük’ü konuk etti. Okan Buruk'un ekibi, hafta sonu oynayacakları kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde mutlak 3 puan alma peşindeydi. Mücadelenin sonuna kadar baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı! Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiler
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde 40 puanla ligin 2. sırasında yer alan Galatasaray, 17 puanla 14. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ZIYECH YİNE ATIYORDU

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Manchester United maçlarında iki frikik golü atan Ziyech, yine uzaktan serbest vuruştan şansını denedi ancak kaleci Emre gole izin vermedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU ATTI

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Karşılaşmanın 40. dakikasında Kerem Demirbay'ın uzaktan şutunu Fatih Karagümrük kalecisi Emre Bilgin elinden sektirdi. Dönen topu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu takımını 1-0 öne geçirdi.

GÜNAY GÜVENÇ İLK KEZ İLK 11'DE

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Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.

Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.

NELSSON 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

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Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında 100. resmi maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Danimarkalı futbolcu, üçüncü sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda daha önce Süper Lig'de 79, Avrupa kupalarında 17 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 99 maçta görev yaptı.

MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ

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Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.

ŞOTA ARVELADZE, KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINDA

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Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.

Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

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