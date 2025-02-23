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  4. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak? Şahan Gökbakar 50 bin kişiye sordu, anketin sonucu görenleri şaşırttı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak? Şahan Gökbakar 50 bin kişiye sordu, anketin sonucu görenleri şaşırttı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 10:04
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Son günlerde eleştirinin odağında olan Fernando Muslera'nın tahtı sallanıyor. Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı anketin sonucu görenleri şaşırttı. Ankette, "derbide kaleyi kim korumalı" sorusuna hiç beklenmedik bir cevap geldi. Tecrübeli eldiven Geçtiğimiz günlerde oynanan AZ Alkmaar-Galatasaray maçında yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı. Taraftar Fenerbahçe derbisinde kaleyi kimin koruyacağını merak ediyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak? Şahan Gökbakar 50 bin kişiye sordu, anketin sonucu görenleri şaşırttı
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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14 yıllık Galatasaray kariyerinde ilk kez sakatlık veya kart cezası bulunmadan kaleyi başkasına devreden tecrübeli eldiven Fernando Muslera'nın derbide kalede olup olmayacağı merak konusu. Öte yandan Günay Güvenç AZ Alkmaar 8 başarılı kurtarış yapıp tribünlerden alkış toplamıştı. Günay Güvenç, 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla toplam 14 resmi maça çıkmıştı.

günay

Bunun üzerine oyuncu Şahan Gökbakar sosyal medya platformu Instagram üzerinden kullanıcılara Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde "kaleyi kim korumalı" sorusuyla anket açtı. Ankete yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

İŞTE O ANKET

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Anketin sonucunda Günay Güvenç yüzde 67 Fernando Muslera ise yüzde 33 oy aldı. Gökbakar'ın iddiasına göre ankete 50 bin kişi katıldı. Gökbakar bu anketi "Derbide Günay isteniyor" sözleriyle paylaştı.

OKAN BURUK'UN DERBİ KARARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde kalede Fernando Muslera’ya görev verecek. Deneyimli teknik adamın, zorlu maçlarda tecrübesiyle fark yaratan Uruguaylı kaleciye güvendiği ve bu nedenle tercih hakkını Muslera’dan yana kullandığı öğrenildi.

okan buruk

Muslera’nın bu sezon zaman zaman dalgalı bir performans sergilese de büyük maçlardaki deneyimi ve liderliği nedeniyle önemli maçlarda takıma katkı sağlayacağına inanan Okan Buruk, kaleci tercihi konusunda kesin kararını verdi.

BURUK’TAN MUSLERA’YA ÖZEL MOTİVASYON

Buruk’un Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve ona şu sözleri söylediği aktarıldı:
"Sen bu kulübün efsanelerinden birisin. Daha önce birçok kritik maça çıktın ve çok başarılı oldun. Fenerbahçe derbisi de senin için yeni bir meydan okuma olacak. Bu maçta tecrübenle takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."

muslera

“GERÇEK MUSLERA’YI GÖRECEKSİNİZ”

38 yaşındaki kaleci, hocasının bu sözleri karşısında oldukça motive olurken, kararına saygı duyduğunu belirtti. Muslera’nın Okan Buruk’a, "Her zaman vereceğiniz karara saygı duyarım. Günay, Alkmaar maçında ne kadar formda olduğunu gösterdi. Ancak ben de bu kulübün bir parçasıyım ve bu maçın önemini çok iyi biliyorum. Derbiler her zaman özeldir. Çok motiveyim ve gerçek Muslera’yı herkese göstereceğim." dediği öğrenildi.

muslik

Deneyimli file bekçisi, kritik karşılaşmada hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara güven vermek için sahada en iyi performansını sergilemek istiyor.

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