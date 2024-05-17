Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri karaborsaya düştü! 750 bin TL'ye satan bile var...

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye çevrilirken kritik karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler kısa sürede tükenen biletlere rağmen arayışlarını sürdürüyor.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Belki de şampiyonu belirleyecek olan 90 dakika için geri sayım devam ederken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu rekabeti gelire dönüştürmek isteyenler karaborsada fahiş fiyatlara bilet satıyor.

750 BİN TL...

Her ne kadar karaborsanın önüne geçmek için tedbirler alınsa da bazı sitelerde 750 bin TL'ye VIP koltuk satıldığı görüldü. Farklı kategorilerdeki VIP koltuklar ise 125 bin ile 200 bin TL arasında alıcı buluyor. Öyle ki üst kale arkası tribünlerde bile 20 bin TL'ye satılan biletler var.

Tüm bu astronomik fiyatlara rağmen karaborsa biletlere de ilginin bir hayli fazla olduğu görülüyor.

DEPLASMAN BİLETLERİ DE ANINDA TÜKENDİ

İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçeli taraftarların RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray maçına gidebilecekleri yönünde karar almıştı. Sarı-Lacivertliler için yaklaşık 2647 bilet ayrıldığı belirtildi. Ancak zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların sayısı bunun çok üzerindeydi. Kulübe, RAMS Park'taki derbiye gitmek için binlerce talep geldiği öğrenildi. Dev maçta Sarı-Lacivertliler için ayrılan biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi.







