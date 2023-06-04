SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alper Ulusoy'un biyografisi!

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alper Ulusoy'un biyografisi!

04.06.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta karşılaşması NEF Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe maçı sonrası kupasını alacak ve şampiyonluk kutlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçına dair bilgiler ve Alper Ulusoy'un biyografisi...

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alper Ulusoy'un biyografisi!

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy 4 Haziran 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar Ankaragücü karşılaşmasında sahadan 4-1 üstünlükle ayrılarak Süper Lig 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Rakibi Fenerbahçe'nin ise matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali yok. Galatasaray Fenerbahçe maçı ise bugün NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy ise merak konusu oldu. İşte Alper Ulusoy hakkında bilgiler...

ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy, 5 Ekim 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.

Alper Ulusoy mimardır. Ulusoy, Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasını yönetti.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY'UN KARİYERİ

Alper Ulusoy, 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dev derbinin muhtemel 11'leri! GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dev derbinin muhtemel 11'leri!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi!Burak Yılmaz için resmi açıklama geldi!
''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!
Devler Ligi'nden G.Saray çağrısı! Herkes onları bekliyor, taraftarı heyecan sardıDevler Ligi'nden G.Saray çağrısı! Herkes onları bekliyor, taraftarı heyecan sardı
Anahtar Kelimeler:
Alper Ulusoy fenerbahçe galatasaray galatasaray fenerbahçe derbisi hangi kanalda galatasaray fenerbahçe derbisi kaçta Süper Lig spor toto oynanacak yayınlanacak spor tot hakemi spor to hakemlik maçın

En Çok Okunan Haberler

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Süper Lig devinden yılın transfer harekatı

Süper Lig devinden yılın transfer harekatı

Gelirse, Türkiye'nin en pahalı orta saha oyuncusu olacak

Gelirse, Türkiye'nin en pahalı orta saha oyuncusu olacak

Galatasaray'da kötü haberler peş peşe geliyor!

Galatasaray'da kötü haberler peş peşe geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.