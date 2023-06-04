Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Alper Ulusoy'un biyografisi!

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy 4 Haziran 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar Ankaragücü karşılaşmasında sahadan 4-1 üstünlükle ayrılarak Süper Lig 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Rakibi Fenerbahçe'nin ise matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali yok. Galatasaray Fenerbahçe maçı ise bugün NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy ise merak konusu oldu. İşte Alper Ulusoy hakkında bilgiler...

ALPER ULUSOY KİMDİR?

Alper Ulusoy, 5 Ekim 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.

Alper Ulusoy mimardır. Ulusoy, Süper Lig'de ilk kez 20 Ekim 2002'de MKE Ankaragücü ile Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev yaptı. 28 yaşında hakem oldu. İlk kez Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasını yönetti.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY'UN KARİYERİ

Alper Ulusoy, 2001 yılından beri hakemlik yapmakta olup uzun süredir Türk liglerinde orta hakem olarak görev yapmaktadır.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.