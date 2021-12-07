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Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı ne zaman? GS ile FB arasında kadına şiddete karşı anlamlı maç!

07.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımı, NEF Stadyumu’nda tarihî bir maça imza atacak. 5 ve 10 TL’lik bilet fiyatlarıyla kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için oynanacak mücadelenin ikinci maçı ise 2022’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı ne zaman? GS ile FB arasında kadına şiddete karşı anlamlı maç!

Türk futbol tarihinde kadınlar seviyesinde ilk defa Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dostluk maçı oynanacak. Tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray-Fenerbahçe kadın futbol maçının tek galibi ise, ‘’Kadınlar ve Türk Sporu’’ olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE KADIN FUTBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kadın futbol maçı, 7 Aralık 2021 Salı (bu akşam) saat 19.00’da başlayacak. Fenerbahçe TV, GS TV ve TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak olan tarihî karşılaşma Nef Stadyumu’nda oynanacak.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, Coca-Cola Hazırlık Maçı’nda 7 Aralık Salı günü saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 5 Aralık Pazar günü saat 17.00 itibarıyla passo.com.tr adresinden Fenerbahçe logolu passolig kartlar hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa sunuldu. 2021-2022 Futbol sezonu kombine sahiplerimiz maçı ücretsiz olarak izleyebileceklerdir. Kadına şiddette karşı ortak duyarlılık yaratmak amacıyla hazırlık maçında bir araya gelecek olan iki takımın müsabakasına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz."

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