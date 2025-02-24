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Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri karaborsaya düştü! Fiyat dudak uçuklattı, yabancılardan yoğun ilgi var

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.02.2025 17:39
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, bugün sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nefeslerin tutulduğu derbiye gözler çevrilirken dev derbinin biletleri ise karaborsaya düştü. 250 bin TL'ye kadar fiyatlar istenirken yabancı turistlerin ilgisinin olduğu, arayıp pazarlık yaptıkları aktarıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri karaborsaya düştü! Fiyat dudak uçuklattı, yabancılardan yoğun ilgi var

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde biletler karaborsaya düştü. Online platformlarda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için istenen bilet fiyatları dudak uçuklattı.

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BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARDILAR

21 Şubat tarihinde resmi olarak satışa çıkan biletler 5 dakika içinde tükenmişti. Bu durumu fırsata çeviren karaborsacılar aldıkları biletleri devretmek suretiyle satışa çıkardı.

250 BİN TL'YE KADAR FİYATLAR YÜKSELDİ

Kulübün satışa çıkardığı bilet fiyatları 1.500 liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkıyordu. Online karaborsadan satışa çıkan bilet fiyatlarının ise 250 bin liraya kadar ulaştığı görüldü.

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Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre bir bilet satıcısı, 15 bin liraya aldığı bilet 100 bin liraya satışa koyduğunu belirterek “Bu yılın derbisi, parası olan alır izler” ifadesini kullandı. Biletlere ilginin çok olduğu aktarılırken yabancı turistlerin, özellikle Araplar ve İngilizlerin arayıp pazarlık yaptığını ifade edildi. Bir diğer satıcı ile elinde son 5 bilet kaldığını belirterek “Fiyat 40 ila 50 bin lira arasında değişiyor” açıklaması yaptı.

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fenerbahçe galatasaray
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