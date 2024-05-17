Galatasaray-Fenerbahçe maçı için araba parasına bilet satılıyor! Tam 750 bin TL'ye onlarca bilet satışta...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletlerine karaborsa darbesi geldi. Kulüpler tarafından resmi yollarla çıkarılan biletler saniyeler içinde tükenince ortaya karaborsacılar çıktı.
Bu dev maçı fırsat bilen karaborsacılar, ellerinde olduklarını iddia ettikleri biletleri illegal yollarla satışa çıkarttı. 750 bin TL'ye kadar ulaşan bilet fiyatları görenleri şaşkına çevirdi.
Yıllardır Türk futbolunun kanayan yarası olan karaborsa biletlere, bu işi yapanların nasıl ulaştığı bilinmiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinin elinden bir şey gelmezken, karaborsa çeteleri biletleri internet üzerinden satmaya devam ediyor.