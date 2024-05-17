Galatasaray-Fenerbahçe maçı için araba parasına bilet satılıyor! Tam 750 bin TL'ye onlarca bilet satışta...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletlerine karaborsa darbesi geldi. Kulüpler tarafından resmi yollarla çıkarılan biletler saniyeler içinde tükenince ortaya karaborsacılar çıktı.

750 BİN TL'YE KADAR BİLET SATILIYOR

Bu dev maçı fırsat bilen karaborsacılar, ellerinde olduklarını iddia ettikleri biletleri illegal yollarla satışa çıkarttı. 750 bin TL'ye kadar ulaşan bilet fiyatları görenleri şaşkına çevirdi.

NASIL ALDIKLARI BİLİNMİYOR

Yıllardır Türk futbolunun kanayan yarası olan karaborsa biletlere, bu işi yapanların nasıl ulaştığı bilinmiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinin elinden bir şey gelmezken, karaborsa çeteleri biletleri internet üzerinden satmaya devam ediyor.





